(Ogan) Mary Myrtle
Место рожденияSpringfield Township, Ross, Ohio, USA
Дата рождения04.08.1904
Дата смерти14.06.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904
Отец: Ogan William Stanton
Мать: Ogan Michele
Springfield Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
15.04.1910
32 Sugar Street, Chillicothe Ward 1, Ross, Ohio, USA
Смерть
14.06.1910
Chillicothe, Ross, Ohio, USA
Похороны
15.06.1910
Lendary Cemetery, Ross County, Ohio, USA