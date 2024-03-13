(Ogan) Mary Myrtle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ogan) Mary Myrtle

Место рождения

Springfield Township, Ross, Ohio, USA

Дата рождения

04.08.1904

Дата смерти

14.06.1910

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1904

Отец: Ogan William Stanton

Мать: Ogan Michele

Springfield Township, Ross, Ohio, USA
Место жительства
15.04.1910
32 Sugar Street, Chillicothe Ward 1, Ross, Ohio, USA
Смерть
14.06.1910
Chillicothe, Ross, Ohio, USA
Похороны
15.06.1910
Lendary Cemetery, Ross County, Ohio, USA
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