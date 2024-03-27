(Фахарддинова) Бибиасьма
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Мустаев Фахрутдин (Дамулла Фахрутдин Норлати) Мулла (Дамулла Фахрутдин Норлати)
Мать: Бибиафифа Вторая Жена
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно