Потелова (Меркурьева) Авдотья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потелова (Меркурьева) Авдотья Павловна

Место рождения

Мохнаткино, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Меркурьев Павел Максимович

Мать: не указана

Мохнаткино, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Бракосочетание
1774

Муж: Потелов Тит Яковлевич

Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616168#796
Рождение ребёнка
1779

Сын: Потелов Афанасий Титов

Отец ребёнка: Потелов Тит Яковлевич

Микляево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №388, опись №1, дело №8566, стр. 611
Смерть
Неизвестно

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