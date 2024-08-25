Потелова (Меркурьева) Авдотья Павловна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Меркурьев Павел Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
1774
Якушино, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/616168#796
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Потелов Тит Яковлевич
Микляево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
ГА Вологодской области (ГАВО), фонд №388, опись №1, дело №8566, стр. 611
Смерть
Неизвестно