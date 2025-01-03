Шеметова (Никулина) Мария Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шеметова (Никулина) Мария Петровна

Автор
ES
Shemetova E.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Никулин Петр Сергеевич20.08.1893 г.р.
Мать
Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна1898 г.р.
Супруги
Шеметов Павел ИльичНеизвестно г.р.
Дети
Шеметов Евгений Павлович25.05.1956 г.р.
Шеметов Геннадий ПавловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никулин Петр Сергеевич

Мать: Никулина (Дубровина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
15.?.?

Дочь: Бурахина (Шеметова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич

Анненское Карталинского района

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Павел Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Геннадий Павлович

Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич

Анненское Карталинского района

Рождение ребёнка
01.01.?

Сын: Шеметов Николай Павлович

Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич

Анненское Карталинского района

Рождение ребёнка
25.05.1956

Сын: Шеметов Евгений Павлович

Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич

Смерть
Неизвестно

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