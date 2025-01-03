Шеметова (Никулина) Мария Петровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецНикулин Петр Сергеевич20.08.1893 г.р.
МатьНикулина (Дубровина) Евдокия Николаевна1898 г.р.
Супруги
Шеметов Павел ИльичНеизвестно г.р.
Дети
Шеметов Евгений Павлович25.05.1956 г.р.
Шеметов Геннадий ПавловичНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.?.?
Дочь: Бурахина (Шеметова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич
Анненское Карталинского района
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеметов Павел Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Геннадий Павлович
Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич
Анненское Карталинского района
Рождение ребёнка
01.01.?
Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич
Анненское Карталинского района
Рождение ребёнка
25.05.1956
Отец ребёнка: Шеметов Павел Ильич
Смерть
Неизвестно