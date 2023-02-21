Филоненко NN NN — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко NN NN

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1884

Сын: Филоненко Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Филоненко Иосиф

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
24.09.1906

Сын: Филоненко Константин Иосифович

Отец ребёнка: Филоненко Иосиф

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филоненко Иосиф

Смерть
Неизвестно
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