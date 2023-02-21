Филоненко NN NN
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1884
Сын: Филоненко Виктор Иосифович
Отец ребёнка: Филоненко Иосиф
Рождение ребёнка
24.09.1906
Сын: Филоненко Константин Иосифович
Отец ребёнка: Филоненко Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филоненко Иосиф
Смерть
Неизвестно