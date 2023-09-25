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Хохлов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Андрей Яковлевич Хохлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Устиния Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Евдокия Терентьевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Хохлова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Хохлов Наум Васильевич

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Хохлова Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Хохлов Семён Васильевич

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Хохлова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна

Кирзинское, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
№55й Росписи и метрики Каинского округа за 1787 год 385 листов ГАТО Ф. Ф-170 о.9 д.17
Рождение ребёнка
1798

Сын: Хохлов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Хохлова Устиния Михайловна

Смерть
Неизвестно

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