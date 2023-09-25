Хохлов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Андрей Яковлевич Хохлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Хохлова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Хохлова Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Хохлова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Терентьевна
№55й Росписи и метрики Каинского округа за 1787 год 385 листов ГАТО Ф. Ф-170 о.9 д.17
Рождение ребёнка
1798
Сын: Хохлов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Хохлова Устиния Михайловна
Смерть
Неизвестно