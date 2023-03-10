Евдокия Евтеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Евтеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1827 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Евтей Федоров

Мать: Агафья Антонова

Смерть
Неизвестно