Полтева (Мурашова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтева (Мурашова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1987

Муж: Полтев Юрий

Клин, Россия
Рождение ребёнка
04.12.1990

Сын: Полтев Роман

Отец ребёнка: Полтев Юрий

Рождение ребёнка
04.12.1990

Сын: Полтев Юрий

Отец ребёнка: Полтев Юрий

Клин, Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Полтев Юрий