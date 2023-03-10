Полтева (Мурашова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1987
Муж: Полтев Юрий
Клин, Россия
Рождение ребёнка
04.12.1990
Сын: Полтев Роман
Отец ребёнка: Полтев Юрий
Рождение ребёнка
04.12.1990
Сын: Полтев Юрий
Отец ребёнка: Полтев Юрий
Клин, Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Полтев Юрий