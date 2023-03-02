Монгуш (Ховалыг) Айвен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.2005
Дочь: Монгуш Дарина Айвеновна
Мать ребёнка: Монгуш Айсана Игоревна
Рождение ребёнка
17.07.2010
Сын: Монгуш Алдын-Херел Айвенович
Мать ребёнка: Монгуш Айсана Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Монгуш Айсана Игоревна