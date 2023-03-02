Монгуш (Ховалыг) Айвен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш (Ховалыг) Айвен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.2005

Дочь: Монгуш Дарина Айвеновна

Мать ребёнка: Монгуш Айсана Игоревна

Рождение ребёнка
17.07.2010

Сын: Монгуш Алдын-Херел Айвенович

Мать ребёнка: Монгуш Айсана Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монгуш Айсана Игоревна