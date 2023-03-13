Соломахина Ксения Автономовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1864
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович
Рождение ребёнка
05.09.1866
Сын: Соломахин Никита Емельянович
Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович
Рождение ребёнка
1871
Сын: Соломахин Иван Емельянович
Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович
Рождение ребёнка
25.07.1873
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович
Рождение ребёнка
02.03.1881
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно