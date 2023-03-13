Соломахина Ксения Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Ксения Автономовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1864

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович

Рождение ребёнка
05.09.1866

Сын: Соломахин Никита Емельянович

Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Соломахин Иван Емельянович

Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович

Рождение ребёнка
25.07.1873

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович

Рождение ребёнка
02.03.1881

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Соломахин Емельян Лукинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Емельян Лукинович

Смерть
Неизвестно