Рубцов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубцов Николай Михайлович

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Место рождения

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.01.1936

Дата смерти

19.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1936 по 1937
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1937 по 1943
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1943 по 1950
Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1962 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1969
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
19.01.1971
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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