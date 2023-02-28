Рубцов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.01.1936
Дата смерти19.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1936 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1943
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1943 по 1950
Никольское, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1959 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1962 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1969
Смерть
19.01.1971