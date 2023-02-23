Щелчков Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти06.11.1958
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
29.01.1939
Мать ребёнка: Щелчкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Дубровских Алевтина Васильевна
Мать ребёнка: Щелчкова Александра Петровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Щелчкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Щелчкова Александра Петровна
Мать умерла при родах и девочка получила ее имя и попала в дом малютки. Отец и сестра Алевтина несколько раз навещали ее, хотели забрать… через несколько месяцев отец вновь женился и они поехали забир... Показать все
Смерть
06.11.1958