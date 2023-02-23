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Щелчков Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

06.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Щелчков Александр Иванович

Мать: Щелчкова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1939

Сын: Щилчков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Щелчкова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Дубровских Алевтина Васильевна

Мать ребёнка: Щелчкова Александра Петровна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Щелчкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Щелчкова Александра Петровна

Мать умерла при родах и девочка получила ее имя и попала в дом малютки. Отец и сестра Алевтина несколько раз навещали ее, хотели забрать… через несколько месяцев отец вновь женился и они поехали забир... Показать все
Смерть
06.11.1958
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