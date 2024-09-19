Романов Сергей Викторович
мужской, родился 1955
умер 2006
ОтецРоманов Виктор Дмитриевич1913 г.р.
МатьРоманова Антонина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Романов) Алевтина СергеевнаНеизвестно г.р.
(Романов) Мария СергеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романов) Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2006