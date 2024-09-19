Романов Сергей Викторович 1955 — найти родственников по фамилии на Familio

Романов Сергей Викторович

Автор
СС
Скоков С.

мужской, родился 1955

умер 2006

Отец
Романов Виктор Дмитриевич1913 г.р.
Мать
Романова Антонина ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
(Романов) Алевтина СергеевнаНеизвестно г.р.
(Романов) Мария СергеевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Романов Виктор Дмитриевич

Мать: Романова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романов) Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2006

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