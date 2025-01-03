Смолярчук Антон Моисеевич 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Смолярчук Антон Моисеевич

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 1868

умер Неизвестно

Мать
Смолярчук Анастасия Андреевна1822 г.р.
Отец
Смолярчук Моисей Семенович1821 г.р.
Супруги
Смолярчук Мария Наумовна1871 г.р.
Дети
Смолярчук Феодор Антонович1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Смолярчук Моисей Семенович

Мать: Смолярчук Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолярчук Мария Наумовна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Смолярчук Феодор Антонович

Мать ребёнка: Смолярчук Мария Наумовна

Смерть
Неизвестно

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