Смолярчук Антон Моисеевич
мужской, родился 1868
умер Неизвестно
МатьСмолярчук Анастасия Андреевна1822 г.р.
ОтецСмолярчук Моисей Семенович1821 г.р.
Супруги
Смолярчук Мария Наумовна1871 г.р.
Дети
Смолярчук Феодор Антонович1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смолярчук Мария Наумовна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Смолярчук Феодор Антонович
Мать ребёнка: Смолярчук Мария Наумовна
Смерть
Неизвестно