Вородимова (Вородимова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вородимов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элеонора Николаевна
Отец ребёнка: Вородимов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
запорожье, Запорожская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
запорожье, Запорожская область Ukraine