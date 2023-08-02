Вородимова (Вородимова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вородимова (Вородимова) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вородимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора Николаевна

Отец ребёнка: Вородимов Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
запорожье, Запорожская область Ukraine
Похороны
Неизвестно
запорожье, Запорожская область Ukraine
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