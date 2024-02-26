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Матвей Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.
Около 1804 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Семен Кононов (Ич)

Мать: Анна Никитина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфимия Васильева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Аникий Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Евфимия Васильева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Илья Матвеев (Ич)

Мать ребёнка: Евфимия Васильева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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