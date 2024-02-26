Матвей Семенов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Семен Кононов (Ич)
Мать: Анна Никитина (Чна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфимия Васильева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Аникий Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Евфимия Васильева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Илья Матвеев (Ич)
Мать ребёнка: Евфимия Васильева (Вна)
Смерть
Неизвестно