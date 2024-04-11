Чельцов Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения1689
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Федор Устинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Чельцов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Чельцов Михайла Алексеевич
Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Чельцов Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Чельцов Афонасей Алексеевич
Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна
Смерть
1764