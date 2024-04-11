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Чельцов Алексей Федорович

Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1689

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Федор Устинович

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Чельцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Чельцов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Чельцов Михайла Алексеевич

Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Чельцов Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Чельцов Афонасей Алексеевич

Мать ребёнка: Чельцова (Гущина) Пелагея Архиповна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1764
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

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