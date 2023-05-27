Кривощекова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кривощеков Ефим Семенович
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Между 1884 и 1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
упоминается в с/хоз переписи 1917 г.
Смерть
Неизвестно