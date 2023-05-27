Кривощекова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривощекова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кривощеков Ефим Семенович

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Между 1884 и 1917
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
упоминается в с/хоз переписи 1917 г.
Смерть
Неизвестно