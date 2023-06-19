Лаврентий Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1649
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649
Отец: Брыленко? Карп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Иван Лаврентьев
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Пахом Лаврентьев
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Панфил Лаврентьев
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Ерофей Лаврентьев
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Васса Лаврентьева
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Лаврентьев
Мать ребёнка: Феодосия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Емельянова
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)