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Лаврентий Карпов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Отец

До 1640 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1657 и 1667 г.р.

Дети

Около 1697 г.р.
Около 1704 г.р.
Около 1705 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1714 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: Брыленко? Карп Иванов

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Пахом Лаврентьев

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Панфил Лаврентьев

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Ерофей Лаврентьев

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Васса Лаврентьева

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Лаврентьев

Мать ребёнка: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Емельянова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1748
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)