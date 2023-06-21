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Пересадько Ефим Кондратович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Пересадько Кондрат Фёдорович

Мать: Пересадько Евдокия

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пересадько Корней Ефимович

Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пересадько Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1842

Сын: Пересадько Яков Ефимович

Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1877

Сын: Пересадько Павел Ефимович

Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна

терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно