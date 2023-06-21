Пересадько Ефим Кондратович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Пересадько Кондрат Фёдорович
Мать: Пересадько Евдокия
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пересадько Корней Ефимович
Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пересадько Фёдор Ефимович
Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1842
Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
1877
Сын: Пересадько Павел Ефимович
Мать ребёнка: Пересадько Устина Ивановна
терны, Сумская область Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно