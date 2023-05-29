Гиренко Михаил Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиренко Михаил Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гиренко Никита

Мать: Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиренко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиренко Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Гиренко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиренко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Гиренко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиренко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гиренко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гиренко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Гиренко Анна

Смерть
Неизвестно
Погиб на фронте вместе с сыном Сергеем