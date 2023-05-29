Гиренко Михаил Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гиренко Никита
Мать: Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиренко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиренко Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Гиренко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиренко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Гиренко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гиренко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гиренко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Гиренко Анна
Смерть
Неизвестно
Погиб на фронте вместе с сыном Сергеем