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Абашин Николай Яковлевич

Место рождения

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

01.10.1949

Дата смерти

17.06.2022

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1949

Отец: Абашин Яков Сергеевич

Мать: не указана

Пачелма, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
шофер на бензовозе
Рождение ребёнка
07.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.06.2022

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