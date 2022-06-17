Абашин Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1949
Дата смерти17.06.2022
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1949
Отец: Абашин Яков Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
шофер на бензовозе
Рождение ребёнка
07.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.06.2022