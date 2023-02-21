Солдатов Евсей Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Солдатов Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1911
Дочь: Елена Евсеевна
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия
Рождение ребёнка
25.08.1913
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Солдатова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Анастасия
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно