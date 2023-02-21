Солдатов Евсей Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Евсей Карпович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Солдатов Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1911

Дочь: Елена Евсеевна

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Солдатов Андрей Евсеевич

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Солдатов Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Солдатова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Анастасия

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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