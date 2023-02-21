Сморгунов Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1919
Дата смерти27.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1919
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.09.1945
Сын: Сморгунов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1945
Рождение ребёнка
15.08.1950
Мать ребёнка: не указана
Стеблицкий, Новокубанский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.05.1953
Дочь: Мащенко Светлана Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.1967