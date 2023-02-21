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Сморгунов Иван Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1919

Дата смерти

27.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1919

Отец: не указан

Мать: Сморгунова Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
21.09.1945

Сын: Сморгунов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Место жительства
С 1945
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.08.1950

Сын: Сиротин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Стеблицкий, Новокубанский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.05.1953

Дочь: Мащенко Светлана Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Смерть
27.08.1967
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