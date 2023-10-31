Маленков Вячеслав Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1992
Сын: Маленков Артем Вячеславович
Мать ребёнка: Маленкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1993
Дочь: Кривенко Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Маленкова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маленков Денис Вячеславович
Мать ребёнка: Маленкова Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область