Маленков Вячеслав Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маленков Вячеслав Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1992

Сын: Маленков Артем Вячеславович

Мать ребёнка: Маленкова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
19.01.1993

Дочь: Кривенко Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Маленкова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маленков Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Маленкова Елена Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маленкова Елена Григорьевна

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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