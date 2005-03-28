Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна 28.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1936

Дата смерти

28.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1936

Отец: Карнаухов Николай Иванович

Мать: Карнаухова Мария Дмитриенва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрыкалов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
06.12.1961

Сын: Скрыкалов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Скрыкалов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
17.05.1966

Дочь: Малинина Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Скрыкалов Владимир Александрович

Смерть
28.03.2005

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