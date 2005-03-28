Скрыкалова (Карнаухова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1936
Дата смерти28.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1961
Сын: Скрыкалов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Скрыкалов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
17.05.1966
Дочь: Малинина Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Скрыкалов Владимир Александрович
Смерть
28.03.2005