Федоров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

04.09.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
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1945 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Федоров Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Миловатская (Федорова) Любовь

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
1926

Сын: Федоров Николай

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
28.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
10.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
03.02.1945

Сын: Федоров Петр

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Рождение ребёнка
15.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида

Смерть
04.09.1969

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