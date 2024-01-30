Федоров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти04.09.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Федоров Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Миловатская (Федорова) Любовь
Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида
Рождение ребёнка
1926
Сын: Федоров Николай
Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида
Рождение ребёнка
28.06.1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
10.08.1939
Рождение ребёнка
03.02.1945
Сын: Федоров Петр
Мать ребёнка: Федорова (Чучманова) Зинаида
Рождение ребёнка
15.07.1948
Смерть
04.09.1969