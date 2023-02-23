Автаева Арина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1893
Дочь: Федотова Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: Автаева Афонасий Корнилович
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Домника Афанасьева
Отец ребёнка: Автаева Афонасий Корнилович
с. Дубовое, Саратовская обл., Духовницкий район
Смерть
Неизвестно