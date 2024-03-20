Оськин Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оськин Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оськин Семен Иванович

Мать: Оськина Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Оськина Серафима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оськина Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оськин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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