Оськин Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оськин Семен Иванович
Мать: Оськина Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Оськина Серафима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оськина Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оськин Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно