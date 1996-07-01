Рудых (Шутко) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудых (Шутко) Валентина Александровна

Место рождения

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

23.02.1948

Дата смерти

?.07.1996

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1923 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948

Отец: Шутко Александр Карпович

Мать: Шутко (Егорова) Елена Яковлевна

Залари, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудых Владимир Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудых Владимир Леонидович

Октёмцы, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
11.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудых Владимир Леонидович

Октёмцы, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
?.07.1996

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