Рудых (Шутко) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения23.02.1948
Дата смерти?.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудых Владимир Леонидович
Рождение ребёнка
11.05.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудых Владимир Леонидович
Смерть
?.07.1996