Петров Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Игорь Владимирович

Петров Игорь Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буторина Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
30.03.2009

Дочь: Петрова Варвара Игоревна

Мать ребёнка: Буторина Ольга Геннадьевна

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