Петров Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буторина Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
30.03.2009
Дочь: Петрова Варвара Игоревна
Мать ребёнка: Буторина Ольга Геннадьевна