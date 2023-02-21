Шайдуров Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти28.02.1817
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Сластинина Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Шайдурова Фекла ?
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шайдурова Фекла ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдуров Кузьма Федорович
Мать ребёнка: Шайдурова Фекла ?
Смерть
28.02.1817