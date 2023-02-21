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Шайдуров Федор Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

28.02.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Шайдуров Яков Григорьевич

Мать: Шайдурова Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Сластинина Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Шайдурова Фекла ?

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Борис Федорович

Мать ребёнка: Шайдурова Фекла ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуров Кузьма Федорович

Мать ребёнка: Шайдурова Фекла ?

Смерть
28.02.1817
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