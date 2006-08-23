Кичигин Василий Дмитриевич
Место рожденияс. Малое Станиченое, Карсунского района; Ульяновской области
Дата рождения08.06.1928
Дата смерти23.08.2006
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1928
Отец: Кичигин Дмитрий Филлипович
Мать: Кичигина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кичигина (Клочкова) Клавдия Алексеевна
Смерть
23.08.2006