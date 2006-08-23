Кичигин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичигин Василий Дмитриевич

Место рождения

с. Малое Станиченое, Карсунского района; Ульяновской области

Дата рождения

08.06.1928

Дата смерти

23.08.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1928

Отец: Кичигин Дмитрий Филлипович

Мать: Кичигина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кичигина (Клочкова) Клавдия Алексеевна

Смерть
23.08.2006

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