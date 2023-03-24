Гриднева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриднева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Евгений Николаевич

Мать: Голубкова Березина Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
31.08.2005

Сын: Гриднев Руслан Викторович

Отец ребёнка: Гриднев Виктор Викторович

Крещение
08.03.2007
Рождение ребёнка
14.10.2008

Сын: Гриднев Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Гриднев Виктор Викторович

Рождение ребёнка
03.03.2014

Дочь: Гриднева Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Гриднев Виктор Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриднев Виктор Викторович