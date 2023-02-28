Ефремов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1883
Рождение ребёнка
12.11.1884
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Рождение ребёнка
21.05.1886
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Рождение ребёнка
06.11.1891
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Рождение ребёнка
23.03.1894
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Рождение ребёнка
26.06.1896
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Ефремов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Рождение ребёнка
07.06.1904
Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова
Смерть
Неизвестно