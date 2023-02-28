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Ефремов Михаил Андреевич

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
26.10.1883

Жена: Ефремова Гликерия Горяинова

Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Ефремов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.05.1886

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.11.1891

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.03.1894

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.06.1896

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Ефремов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.06.1904

Сын: Ефремов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Ефремова Гликерия Горяинова

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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