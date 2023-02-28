Пентюхина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПентюхина Анна Петровна

Пентюхина Анна Петровна

avatar

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Пентюхин Абрам Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.01.1862

Сын: Пентюхин Василий Абрамович

Отец ребёнка: Пентюхин Абрам Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пентюхин Абрам Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close