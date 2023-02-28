Пентюхина Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Пентюхин Абрам Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1862
Сын: Пентюхин Василий Абрамович
Отец ребёнка: Пентюхин Абрам Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно