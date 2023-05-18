Иванова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1898

Сын: Иванов Алексей

Отец ребёнка: Иванов (назаров) Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иванов (назаров) Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Иванов (назаров) Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр

Отец ребёнка: Иванов (назаров) Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Павел

Отец ребёнка: Иванов (назаров) Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов (назаров) Пётр

Смерть
Неизвестно