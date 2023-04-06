Тихонов Василий Савинов сын
мужской, родился 1750
умер 1812
ОтецТихонов Сава Артамонов сынНеизвестно г.р.
Супруги
Тихонова Домника Савина дочь1749 г.р.
Дети
Тихонов Павел ВасильевичОколо 1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Тихонов Сава Артамонов сын
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1773
Мать ребёнка: не указана
Лавела, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1812