Тихонов Василий Савинов сын 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Тихонов Василий Савинов сын

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился 1750

умер 1812

Отец
Тихонов Сава Артамонов сынНеизвестно г.р.
Супруги
Тихонова Домника Савина дочь1749 г.р.
Дети
Тихонов Павел ВасильевичОколо 1773 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Тихонов Сава Артамонов сын

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Домника Савина дочь

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Тихонов Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Лавела, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Смерть
1812

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