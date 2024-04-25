Мурзина (Березникова) Акулина Степанова
Место рожденияЕкатеринбургское ведомство Белослудская слобода
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатеринбургское ведомство Белослудская слобода
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Мурзин) Анна Егорова
Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев
Рождение ребёнка
1739
Сын: Мурзин Петр Егоров
Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мурзин Степан Егоров
Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев