Мурзина (Березникова) Акулина Степанова 1702 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Березникова) Акулина Степанова

Место рождения

Екатеринбургское ведомство Белослудская слобода

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбургское ведомство Белослудская слобода
Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Мурзин) Анна Егорова

Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев

Рождение ребёнка
1739

Сын: Мурзин Петр Егоров

Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев

Рождение ребёнка
1744

Сын: Мурзин Григорий Егоров

Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мурзин Степан Егоров

Отец ребёнка: Мурзин Егор Афансьев

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