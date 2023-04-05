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(Шунайлова) Лидия
(Шунайлова) Лидия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шунайлова (Занина) Валентина Тимофеевна
Дети
Не указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Шунайлова Валентина Тимофеевна
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