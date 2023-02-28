Толстова (Жукова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстова (Жукова) Александра Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

21.02.1977

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1977

Отец: Жуков Александр Ефимович

Мать: Жукова Татьяна Юрьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
12.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.03.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстов Алексей Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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