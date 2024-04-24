Меньшиков Григорий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
3й сын от 1й жены
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Меньшиков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Бракосочетание
Около 1859
Рождение ребёнка
Около ?.09.1860
Сын: Меньшиков Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1870 ст.
Дочь: (Меньшикова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Меньшиков Андрон Григорьевич
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
10.01.1878 ст.
Дочь: (Меньшикова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.
Дочь: (Меньшикова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
30.07.1885 ст.
Дочь: (Меньшикова) Соломония Григорьевна
Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна
Смерть
Неизвестно