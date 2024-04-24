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Меньшиков Григорий Терентьевич

Место рождения

Кургат, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Меньшиков Терентий Евсеевич

Мать: Меньшикова Татьяна Андреевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
3й сын от 1й жены
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Меньшиков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1859

Жена: Меньшикова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
Около ?.09.1860

Сын: Меньшиков Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1870 ст.

Дочь: (Меньшикова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Меньшиков Андрон Григорьевич

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
10.01.1878 ст.

Дочь: (Меньшикова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.01.1882 ст.

Дочь: (Меньшикова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1885 ст.

Дочь: (Меньшикова) Соломония Григорьевна

Мать ребёнка: Меньшикова Анна Савельевна

Кургат, Артинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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