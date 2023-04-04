(Семёнова) Ольга Николаевна
женский, родилась 27.03.1901, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 05.03.1991, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСеменов НиколайНеизвестно г.р.
МатьСемёнова (Лялина) Серафима Дмитриевна1879 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.03.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.03.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург