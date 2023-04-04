(Семёнова) Ольга Николаевна 27.03.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

(Семёнова) Ольга Николаевна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 27.03.1901, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 05.03.1991, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Семенов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Семёнова (Лялина) Серафима Дмитриевна1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1901

Отец: Семенов Николай

Мать: Семёнова (Лялина) Серафима Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
05.03.1991
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.