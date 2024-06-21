Ураков Пётр Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825
Отец: Ураков Иван Силантьев
Мать: Уракова Василиса
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №42)
Место жительства
1835
Лопанур, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 321об, б/н) в 1835 году вместе с семьей переведён в починок Лужан-Васля Устинско-Удюрминской волости Яранского уезда.
Смерть
Неизвестно