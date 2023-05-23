Сивухин Борис Владимирович
Место рожденияЛен.обл. Вознесенский район дер.Сибарицыно
Дата рождения08.03.1938
Дата смерти16.02.1982
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1938
Отец: Сивухин Владимир Иванович
Мать: Сивухина Августина
Лен.обл. Вознесенский район дер.Сибарицыно
Рождение ребёнка
22.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сивухина Валентина Ивановна
Смерть
16.02.1982