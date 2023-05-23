Сивухин Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивухин Борис Владимирович

Сивухин Борис Владимирович

Место рождения

Лен.обл. Вознесенский район дер.Сибарицыно

Дата рождения

08.03.1938

Дата смерти

16.02.1982

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1938

Отец: Сивухин Владимир Иванович

Мать: Сивухина Августина

Лен.обл. Вознесенский район дер.Сибарицыно
Рождение ребёнка
22.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивухина Валентина Ивановна

Смерть
16.02.1982