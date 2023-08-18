Журавлев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Александр Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Федор Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Павел Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Илья Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавлева) Мария

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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