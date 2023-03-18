Казанова Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанова Галина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1972

Дочь: Казанова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Казанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанов Василий Иванович