Казанова Галина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1972
Дочь: Казанова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Казанов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно