Осипов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1960
Дочь: Пергикова Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Виктор Константинович
Мать ребёнка: Осипова Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1994