Осипов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1960

Дочь: Пергикова Любовь Константиновна

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Виктор Константинович

Мать ребёнка: Осипова Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Евдокия Дмитриевна

Смерть
16.12.1994