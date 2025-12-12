Шереметев Борис Васильевич
мужской, родился 08.11.1901, Вишняково, Раменский муниципальный район, Московская область
умер 12.07.1975, Ташкент, Узбекская ССР, СССР
ОтецШереметев Василий Борисович1869 г.р.
МатьШереметева (Романович) Евгения Алексеевна03.11.1876 г.р.
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Рождение
08.11.1901
Вишняково, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.07.1975
Ташкент, Узбекская ССР, СССР
Рождение - Московская губерния Московский уезд. ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2715, стр. 239