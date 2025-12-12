Шереметев Борис Васильевич 08.11.1901 — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметев Борис Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.11.1901, Вишняково, Раменский муниципальный район, Московская область

умер 12.07.1975, Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Отец
Шереметев Василий Борисович1869 г.р.
Мать
Шереметева (Романович) Евгения Алексеевна03.11.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1901

Отец: Шереметев Василий Борисович

Мать: Шереметева (Романович) Евгения Алексеевна

Вишняково, Раменский муниципальный район, Московская область

Рождение - Московская губерния Московский уезд. ВИШНЯКОВО СЕЛО, ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №2715, стр. 239

Смерть
12.07.1975
Ташкент, Узбекская ССР, СССР

Место погребения: Боткинское кладбище

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