Девяшин Евлампий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяшин Евлампий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1930

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Девяшина Анфуза

Рождение ребёнка
1940

Сын: Девяшин Виктор

Мать ребёнка: Девяшина Анфуза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Девяшина Анфуза

Смерть
Неизвестно
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